BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan...
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BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan hakları ihlallerinden dolayı Suudi Arabistan'ı kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:06 Kaynak: AA
BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan hakları ihlallerinden dolayı Suudi Arabistan'ı kınadı
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