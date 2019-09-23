Son Dakika Haberleri: BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler Suudi Arabistan'ı kınadı
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BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler Suudi Arabistan'ı kınadı

1 saat önce

BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan hakları ihlallerinden dolayı Suudi Arabistan'ı kınadı.

BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler Suudi Arabistan'ı kınadı, System.String[]

BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan hakları ihlallerinden dolayı Suudi Arabistan'ı kınadı

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:10 
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