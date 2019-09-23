BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler Suudi Arabistan'ı kınadı
1 saat önce
BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan hakları ihlallerinden dolayı Suudi Arabistan'ı kınadı.
BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan hakları ihlallerinden dolayı Suudi Arabistan'ı kınadı
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:10
Mısır'da cuma eylemlerinden bu yana yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti 40 yıllık mağara hayatı biten İskender amca, banyo taleplerini geri çevirdi "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi