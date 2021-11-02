BM İnsan Hakları Konseyi, Sudan'daki durumu görüşmek üzere özel oturum düzenleyecek - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Sudan'daki durumu görüşmek üzere 5 Kasım'da özel oturum düzenleyecek.

47 üyeli Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, üye devletler ve gözlemci ülkelerin toplantıya video konferans yöntemiyle veya bizzat katılabileceği belirtildi.

Özel oturum talebinin İngiltere, ABD, Norveç ve Almanya'dan geldiği aktarılan açıklamada, Konsey üyesi Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Fransa, İtalya, Japonya, Libya, Meksika, Hollanda, Polonya, Güney Kore, Ukrayna ve Uruguay gibi ülkelerin de teklife destek verdiği kaydedildi.

Buna göre Konsey, 5 Kasım Cuma günü toplanarak "Sudan'da devam eden durumun etkilerini" görüşecek.

BM İnsan Hakları Konseyinde özel oturum düzenlenmesi için Konsey üyesi en az 16 ülkenin ortak teklifte bulunması gerekiyor.

Konsey kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.