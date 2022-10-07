BM İnsan Hakları Konseyi, Suriye'de sivillere yönelik ölümcül şiddeti kınadı - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Konseyi, Suriye'de sivillere yönelik ölümcül şiddeti kınadı

07.10.2022 15:48
BM İnsan Hakları Konseyi, Suriye'de sivillere yönelik ölümcül şiddeti kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde, Suriye'de sivillere yönelik ölümcül şiddet kullanımı kınanırken, hayati insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde, Suriye'de sivillere yönelik ölümcül şiddet kullanımı kınanırken, hayati insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması çağrısı yapıldı.

Konseyin 51. Oturumu kapsamında Suriye'deki insani duruma dair tasarı, Konseye sunuldu.

Suriye'de sivillere yönelik ölüme yol açan şiddet kullanılmasının kınanması, ülkeye insani yardımların engelsiz ulaşması ve kayıplara karışan sivillerden haber bekleyen yakınlarına desteğin artırılmasını öngören tasarı, 6 ret oyuna karşı 25 oyla kabul edildi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumu bugün sona erecek.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Konseyi, Suriye'de sivillere yönelik ölümcül şiddeti kınadı - Son Dakika

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