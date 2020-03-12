BM İnsan Hakları Konseyi toplantılarına korona engeli - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Konseyi toplantılarına korona engeli

6 saat önce

BM İnsan Hakları Konseyi, Korona virüsü nedeniyle toplantıların askıya alındığını duyurdu.

BM İnsan Hakları Konseyi, Korona virüsü nedeniyle toplantıların askıya alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, toplantılarını korona virüsü nedeniyle askıya alındığını duyurdu. BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Elisabeth Tichy-Fisslberger tarafından yapılan açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin toplantılarının 13 Mart tarihinden itibaren askıya alındığı belirtildi.

Başkan Tichy-Fisslberger açıklamasında,"Konsey kararına uygun olarak 13 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere; BM İnsan Hakları Konseyi'nin 43'üncü oturumu da dahil olmak üzere tüm toplantıları ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi. Kararın Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Korona virüsünü 'pandemi' olarak nitelendirmesinin ardından alındığını belirten Başkan Tichy-Fisslberger, DSÖ'nün salgına ilişkin açıklamalarını yakından takip ettiklerini de ifade etti.

(Serkan Bayar/İHA)

BM İnsan Hakları Konseyi toplantılarına korona engeli

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:50 Kaynak: İHA
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