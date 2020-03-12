- BM İnsan Hakları Konseyi toplantılarına korona engeli - Son Dakika
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- BM İnsan Hakları Konseyi toplantılarına korona engeli

6 saat önce

- BM İnsan Hakları Konseyi toplantılarına korona engeli BM İnsan Hakları Konseyi, Korona virüsü nedeniyle toplantıların askıya alındığını duyurdu.

- BM İnsan Hakları Konseyi toplantılarına korona engeli

CENEVRE - BM İnsan Hakları Konseyi, Korona virüsü nedeniyle toplantıların askıya alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, toplantılarını korona virüsü nedeniyle askıya alındığını duyurdu. BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Elisabeth Tichy-Fisslberger tarafından yapılan açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin toplantılarının 13 Mart tarihinden itibaren askıya alındığı belirtildi.

Başkan Tichy-Fisslberger açıklamasında,"Konsey kararına uygun olarak 13 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere; BM İnsan Hakları Konseyi'nin 43'üncü oturumu da dahil olmak üzere tüm toplantıları ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi. Kararın Dünya Sağlık Örgütü'nün Korona virüsünü 'pandemi' olarak nitelendirmesinin ardından alındığını belirten Başkan Tichy-Fisslberger, DSÖ'nün salgına ilişkin açıklamalarını yakından takip ettiklerini de ifade etti.

- BM İnsan Hakları Konseyi toplantılarına korona engeli

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:47 Kaynak: İHA
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