BM İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna'nın "acil toplantı" çağrısını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

BM İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna'nın "acil toplantı" çağrısını kabul etti

28.02.2022 12:25
BM İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna'nın "acil toplantı" çağrısını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin Ukrayna'nın acil toplantı çağrısını kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, " Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin Ukrayna'nın acil toplantı çağrısını kabul etti.

BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

İnsan Hakları Konseyinin Arjantinli Dönem Başkanı Büyükelçi Federico Villegas, Ukrayna'nın acil toplantı talebinin gündeme alınması için oylama yapılacağını belirtti.

Villegas, daha sonra sözü Ukrayna'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yevheniia Filipenko'ya verdi.

Filipenko, "Bu Konseyin üyesi olan Rusya, Ukrayna'ya sebepsiz ve haksız bir saldırı gerçekleştirdi. Bu, sadece Ukrayna'ya değil tüm BM üye ülkelerine, BM'ye ve bu örgütü savunmak için oluşturulan ilkelere yönelik bir saldırıydı." ifadesini kullandı.

Rus Büyükelçi Gennady Gatilov ise Donetsk ve Luhansk'ta 8 yıldır Ukrayna'nın masum insanları hedef aldığını ileri sürdü.

Rusya, Çin, Küba, Eritre ve Venezuela "hayır" oyu veren ülkeler oldu

İki büyükelçinin konuşmasının ardından 47 üyeli Konseyde yapılan oylamada, Ukrayna'nın "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin acil toplantı çağrısı 29 "evet", 5 "hayır" ve 13 "çekimser" oyla kabul edildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'nın talebine tam destek verdiği oylamada, Rusya, Çin, Küba, Eritre ve Venezuela "hayır" oyu veren ülkeler oldu. Böylelikle BM İnsan Hakları Konseyi'nin tarihinde 7'inci kez acil toplantı yapılması kabul edilmiş oldu.

Konsey Sözcüsü Rolando Gomez, yaptığı açıklamada, "Ukrayna" konulu özel toplantının 3 Mart Perşembe günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, 1 Nisan'da sona erecek.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Ukrayna, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna'nın 'acil toplantı' çağrısını kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
12:16 Camda twerk yapan kadın, açık pencereden aşağı düştü!
12:09 Bursa'da korkunç şiddet anladı! Genç kızı sokak ortasında tekmeledi
12:07 Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi!
12:04 Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
11:46 Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 12:31:10. #1.11#
SON DAKİKA: BM İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna'nın "acil toplantı" çağrısını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement