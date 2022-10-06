BM İnsan Hakları Konseyinde, Çin'deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi teklifi reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi

BM İnsan Hakları Konseyinde, Çin'deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi teklifi reddedildi

06.10.2022 16:45
BM İnsan Hakları Konseyinde, Çin'deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi teklifi reddedildi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumunda, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insani durumun değerlendirilmesi için özel toplantı yapılması talebi, yapılan oylamada reddedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumunda, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insani durumun değerlendirilmesi için özel toplantı yapılması talebi, yapılan oylamada reddedildi.

Yarın son bulacak 51. Oturum kapsamında Konseye sunulan 47 tasarının ilk oylamaları bugün yapıldı.

Sincan'daki insan hakları durumunun görüşülmesi için sunulan tasarı, 17 kabul oyuna karşı 19 ret ve 11 çekimser oyla reddedildi.

Aralarında Bolivya, Küba, Gabon, Endonezya, Kazakistan, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan'ın bulunduğu ülkeler ret oyu verirken aralarında Almanya, Fransa, Çekya, Finlandiya, Polonya, Güney Kore, ABD ve İngiltere'nin olduğu ülkeler tasarının lehinde oy kullandı.

Öte yandan tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da taraflar arası uzlaşma, hesap verilebilirlik ve insan haklarının desteklenmesine yönelik tasarı, oy çokluğuyla kabul edildi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumunun son tasarı oylamaları yarın yapılacak.

YORUMLAR
500
Çinli Temsilci: Bazı Ülkelerde Emniyet Güçlerinin Etnik Azınlıklara Karşı Ayrımcılığı Yükselmeye Devam Ediyor Çinli Temsilci: Bazı Ülkelerde Emniyet Güçlerinin Etnik Azınlıklara Karşı Ayrımcılığı Yükselmeye Devam Ediyor
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Konseyinde, Çin'deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi teklifi reddedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
16:02 Katil zanlısı kuzenden kan donduran ifade: Tabancayla öldürmediğim için pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:22:55. #1.11#
SON DAKİKA: BM İnsan Hakları Konseyinde, Çin'deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi teklifi reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement