BM İnsan Hakları Konseyinde, Çin'deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi teklifi reddedildi

Öte yandan tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka 'da taraflar arası uzlaşma, hesap verilebilirlik ve insan haklarının desteklenmesine yönelik tasarı, oy çokluğuyla kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumunda, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insani durumun değerlendirilmesi için özel toplantı yapılması talebi, yapılan oylamada reddedildi.

Kaynak: AA

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