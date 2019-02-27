BM İnsan Hakları Konseyinin 40. Oturumu - Cenevre

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, Avrupa'da cami ve minarelere izin verilmediğini ve İslamofobinin yükselişte olduğunu belirterek, ülkesinin "Müslümanların hakları" konusunda endişeli olduğu uyarısında bulundu.

Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, Avrupa'da cami ve minarelere izin verilmediğini ve İslamofobinin yükselişte olduğunu belirterek, ülkesinin "Müslümanların hakları" konusunda endişeli olduğu uyarısında bulundu.



Bakan Mazari, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda yaptığı konuşmada, Pakistan'ın insan haklarının teşvik edilmesinde aktif rol oynadığını söyledi.



Avrupa ülkelerinde cami ve minarelere izin verilmediğini belirten Mazari, bunun aksine ülkesinin modern kiliseler inşa ettiğini aktardı.



"İslamofobi yükselirken, Pakistan Müslümanların hakları konusunda endişe duyuyor." diyen Mazari, ülkesinin aynı zamanda Avrupa ve Avustralya'da mültecilere karşı yapılan muameleden kaygı duyduğunun altını çizdi.



"Libya'nın daha fazla göçmeni kabul etmesi zor"



Libya Adalet Bakanı Muhammed Muhammed ise Libya'daki insan haklarının sistematik mahiyette olmadığını, ülkesinin İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile işbirliğine devam ettiğini ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'i Libya'ya davet ettiklerini aktardı.



Göçün bir insan olgusu olduğunu ve ülkesinin 2 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yaptığını ifade eden Muhammed, "Ancak mevcut durum bile yük oluştururken, daha fazla göçmeni kabul etmek zor." değerlendirmesinde bulundu.



İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumu yarın farklı ülkelerden bakanların konuşmasıyla devam edecek.



47 üyeli Konsey'in 40'ncı oturumu 22 Şubat'ta sona erecek.

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