BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumu başladı
40 dakika önce
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Suriye ve Irak'ta tutuklu olan 55 bin terör örgütü DEAŞ militanı ve ailelerinin adil biçimde yargılanması gerektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:48
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Suriye
ve Irak
'ta tutuklu olan 55 bin terör örgütü DEAŞ militanı ve ailelerinin adil biçimde yargılanması gerektiğini belirtti.
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