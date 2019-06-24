Son Dakika Haberleri: BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumu başladı
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BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumu başladı

40 dakika önce

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Suriye ve Irak'ta tutuklu olan 55 bin terör örgütü DEAŞ militanı ve ailelerinin adil biçimde yargılanması gerektiğini belirtti.

BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumu başladı, System.String[]
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Suriye ve Irak'ta tutuklu olan 55 bin terör örgütü DEAŞ militanı ve ailelerinin adil biçimde yargılanması gerektiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:48 
Suriye, Irak, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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