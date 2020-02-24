BM İnsan Hakları Konseyinin 43. oturumu başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Konseyinin 43. oturumu başladı - Son Dakika

BM İnsan Hakları Konseyinin 43. oturumu başladı

10 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

BM İnsan Hakları Konseyinin 43. oturumu başladı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 47 üyeli Konseyin açılışında yaptığı konuşmada, küresel sorunlara ilişkin olumsuz tablo çizdi ve uyarılarda bulundu.

"Küresel açlığın yükselişte ve gençler arasındaki işsizliğin endişe verici boyutlarda olduğunu görüyoruz." diyen Guterres, iklim krizi, demografik değişimler, hızlı kentleşme ve teknolojideki hızlı gelişmelerin birçok zorluğu beraberinde getirdiğini söyledi.

Guterres, "İnsanlar unutuluyor. Endişeler büyüyor, ayrımcılık genişliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada devam eden çatışmalara dikkati çeken Guterres, sivillerin savaş enkazlarında kapana kısıldığını, açlığa mahkum edildiğini, bombalandığını ve uluslararası hukukun açık şekilde ihlal edildiğini vurguladı.

Guterres, insan kaçakçılığının yaygınlaştığına, kadın ve kızların köleleştirildiğine, sömürüldüğüne, istismar edildiğine ve temel haklarından mahrum edildiğine dikkati çekti.

Yeni teknolojiler, teröristlerce kullanılıyor"

Dijital çağın, insanlık için yeni kapılar açtığına işaret eden Guterres, yeni teknolojilerin genellikle insan haklarının ihlali için kullanıldığını, çevrimiçi taciz ve nefret yoluyla insan hakları ve mahremiyetlerin sıklıkla görüldüğü uyarısını yaptı.

Guterres, "(Yeni teknolojiler) teröristler ve insan tacirleri tarafından da kullanılıyor." diyerek "Ölümcül Otonom Silah Sistemlerinin" küresel bazda yasaklanması çağrısını da yineledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de yaptığı konuşmada, gelecek nesiller için "eşitlikçi ve sürdürülebilir" bir dünya oluşturulabilmesi için uluslararası topluma iş birliği çağrısı yaptı.

Konseyin 43'üncü oturumu, 20 Mart'ta sona erecek.

Birleşmiş Milletler, Cenevre, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad'da eylem hazırlığında bulunan 5 terörist sağ olarak yakalandı
Isparta'da kaybolan liseli 3 genç kızın kaçma planı yaptığı ortaya çıktı Kadir Şeker için "sosyal araştırma raporu" hazırlandı Ateş edilen yunuslar kıyıya vurdu

Son Dakika Haberleri
12:10 Nilüfer'de Caz Tatili dolu dizgin sürüyor
11:46 Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti
11:41 Yoğun tempoya alışveriş molası!
11:41 Şilan Makal: Gelen projelere sıcak bakmıyorum
11:25 Banu Noyan ve reklamcı Ata Çağlayan boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 12:48:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BM İnsan Hakları Konseyinin 43. oturumu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]