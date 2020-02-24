BM İnsan Hakları Konseyinin 43. oturumu başladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 47 üyeli Konseyin açılışında yaptığı konuşmada, küresel sorunlara ilişkin olumsuz tablo çizdi ve uyarılarda bulundu.

"Küresel açlığın yükselişte ve gençler arasındaki işsizliğin endişe verici boyutlarda olduğunu görüyoruz." diyen Guterres, iklim krizi, demografik değişimler, hızlı kentleşme ve teknolojideki hızlı gelişmelerin birçok zorluğu beraberinde getirdiğini söyledi.

Guterres, "İnsanlar unutuluyor. Endişeler büyüyor, ayrımcılık genişliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada devam eden çatışmalara dikkati çeken Guterres, sivillerin savaş enkazlarında kapana kısıldığını, açlığa mahkum edildiğini, bombalandığını ve uluslararası hukukun açık şekilde ihlal edildiğini vurguladı.

Guterres, insan kaçakçılığının yaygınlaştığına, kadın ve kızların köleleştirildiğine, sömürüldüğüne, istismar edildiğine ve temel haklarından mahrum edildiğine dikkati çekti.

Yeni teknolojiler, teröristlerce kullanılıyor"

Dijital çağın, insanlık için yeni kapılar açtığına işaret eden Guterres, yeni teknolojilerin genellikle insan haklarının ihlali için kullanıldığını, çevrimiçi taciz ve nefret yoluyla insan hakları ve mahremiyetlerin sıklıkla görüldüğü uyarısını yaptı.

Guterres, "(Yeni teknolojiler) teröristler ve insan tacirleri tarafından da kullanılıyor." diyerek "Ölümcül Otonom Silah Sistemlerinin" küresel bazda yasaklanması çağrısını da yineledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de yaptığı konuşmada, gelecek nesiller için "eşitlikçi ve sürdürülebilir" bir dünya oluşturulabilmesi için uluslararası topluma iş birliği çağrısı yaptı.

Konseyin 43'üncü oturumu, 20 Mart'ta sona erecek.