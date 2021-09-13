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BM İnsan Hakları Konseyinin 48'inci oturumu başladı - Son Dakika

BM İnsan Hakları Konseyinin 48'inci oturumu başladı

13.09.2021 13:56
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli sivillere karşı "aşırı" ve "tamamen kanunsuz" güç kullanımını esefle karşıladığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli sivillere karşı "aşırı" ve "tamamen kanunsuz" güç kullanımını esefle karşıladığını bildirdi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 48'inci oturumu İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Bachelet, Konseyin açılışında yaptığı konuşmada dünyanın çeşitli bölgelerindeki insan hakları sorunlarına değindi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişim için yıllardır Çin'e çağrıda bulanan Bachelet, bu konuda ilerleme sağlanamadığı için üzgün olduğunu vurguladı.

Bachelet, bununla beraber BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin bölgedeki ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin mevcut bilgiler ışığında hazırladığı değerlendirmeyi tamamlamak üzere olduğunu ve bunu kamuoyuna açıklayacaklarını ifade etti.

İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli sivillere karşı "aşırı" ve "tamamen kanunsuz" güç kullanımının artarak devam ettiğini vurgulayan Bachelet, İsrail'in bu ihlallerini esefle karşıladığını bildirdi.

Bachelet, bu yıl şimdiye kadar, Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından 12'si çocuk olmak üzere 54 Filistinlinin öldürüldüğünü anımsatarak, bu sayının, 2020'in iki katından fazla olduğuna dikkati çekti.

İsrail güvenlik güçlerinin 1000'den fazla Filistinliyi hakiki mühimmatla yaraladığını da aktaran Bachelet, "Düzenli olarak ölümcül güce başvurmak, uluslararası standartlarla açıkça çelişiyor." dedi.

"İklim değişikliği, hava kirliliği ve doğadaki kayıplar çağımızın en büyük tehdidi"

Konuşmasında iklim değişikliğine de değinen Bachelet, son aylarda insanlar üzerinde "ölümcül etkisi" olan aşırı hava olaylarının meydana geldiğini belirtti.

Bachelet, bu yıl Rusya'da Sibirya bölgesi ve ABD'nin Kaliforniya eyaletlerinde büyük orman yangınları çıktığını, Çin, Almanya ve Türkiye'de ise büyük ani sel felaketlerinin görüldüğünü anımsattı.

İklim değişikliğinin dünyanın çeşitli bölgelerinde milyonlarca insanı yerinden edebileceğine vurgu yapan Bachelet, iklim değişikliği, hava kirliliği ve doğadaki kayıpların çağımızda insan haklarına yönelik en büyük üç tehdidi temsil ettiği uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyinin 48'inci oturumu 8 Ekim'de sona erecek.

Birleşmiş Milletler, Michelle Bachelet, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Konseyinin 48'inci oturumu başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM İnsan Hakları Konseyinin 48'inci oturumu başladı - Son Dakika
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