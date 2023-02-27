BM İnsan Hakları Konseyi Oturumu, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Konseyi Oturumu, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı

27.02.2023 11:44
BM İnsan Hakları Konseyi Oturumu, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

BM Cenevre Ofisinde başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumu'nun açılışına, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Konseyinin 2023 Dönem Başkanı Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vaclav Balek, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsviçre Dışişleri Bakanı Bakanı Ignazio Cassis, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç ile diğer ülkelerin ve BM kurumlarının temsilcileri katıldı.

Oturum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.

Konseyin ilk günü açılış konuşmalarıyla devam edecek. BM Genel Sekreteri Guterres de konuşma yapacak.

Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Balek'in başkanlık ettiği 52'nci oturum, 4 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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