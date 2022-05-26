BM: İnsan hakları sorunları Afganistan'ı kritik noktaya getirdi

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Afganistan'da yaşanan insan hakları sorunlarının ülkeyi kritik noktaya getirdiğini açıkladı.

BM'nin Afganistan'daki insan hakları durumunu araştırmak için atadığı Özel Raportör Richard Bennett, 11 günlük Afganistan ziyareti sonrası ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden sonra yaşanan insan hak ihlallerinin Afganistan'ı kritik noktaya getirdiğini vurgulayan Bennett, "Afganistan, nüfusu için feci etkilere yol açan ciddi insan hakları sorunlarıyla karşı karşıya." dedi.

Bennett, Taliban geçici hükümetinin ülkedeki hak ihlallerinin geldiği durumu kabul etmediğini belirterek, bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için yetkilileri somut adım atmaya çağırdı.

Mevcut durumun Taliban için karar verme noktası teşkil ettiğini vurgulayan Bennett, "Bundan sonra toplum ya her Afgan'ın özgürlük ve insan haklarını yaşayabildiği yere gider veya ülke, daha yasakçı bir ortama dönüşür." değerlendirmesinde bulundu.

Bennett, kız çocuklarının eğitime yeniden dahil edilmesi ve ülkede her kesimin temsil edildiği kapsayıcı bir hükümetin kurulması durumunda, insan hakları durumunun daha iyiye gideceğini vurguladı.

Afganistan'da hak ihlallerinin yanı sıra yaptırımların sebep olduğu ekonomik ve insani krize de dikkati çeken Bennett, uluslararası camiaya "Afganistan'a insani yardım desteklerini sürdürme" çağrısında bulundu.

Bennett, ülkede gazeteci, savcı, hakim ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarına yönelik baskının arttığını kaydederek, basın ve ifade özgürlüğünün, huzurlu bir toplumun sağlanması için hayati önem taşıdığını belirtti.

Afganistan Özel Raportörü Bennett, ülkeye dair ilk raporunu BM İnsan Hakları Konseyi'nin eylüldeki oturumunda sunacak.