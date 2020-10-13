BM insan hakları uzmanlarından Kamerun'a muhalefet lideri Kamto'yu serbest bırakma çağrısı - Son Dakika

BM insan hakları uzmanlarından Kamerun'a muhalefet lideri Kamto'yu serbest bırakma çağrısı

13.10.2020 12:53
BM insan hakları uzmanlarından Kamerun'a muhalefet lideri Kamto'yu serbest bırakma çağrısı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Kamerun'da 22 Eylül'de düzenlenen Cumhurbaşkanı Paul Biya karşıtı protestolarda gözaltına alınan göstericilerin ve ev hapsinde tutulduğu iddia edilen muhalefet lideri Maurice Kamto'nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Kamerun'da 22 Eylül'de düzenlenen Cumhurbaşkanı Paul Biya karşıtı protestolarda gözaltına alınan göstericilerin ve ev hapsinde tutulduğu iddia edilen muhalefet lideri Maurice Kamto'nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM insan hakları uzmanları, Kamerun'da 22 Eylül gösterileri sonrası gözaltına alınan muhalefet mensupları ile ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kamerun Rönesans Hareketi (MRC) lideri Maurice Kamto önderliğinde 22 Eylül'de düzenlenen Cumhurbaşkanı Paul Biya karşıtı protestolarda gözaltına alınan göstericilerin ve Kamto'nun serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Uzmanlar açıklamada, "Barışçıl gösterilerin ve ifade özgürlüğünün engellenmesinden son derece endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan 500 kişiden 200'ünün hala gözaltında tutulduğunu vurgulayan BM uzmanları, 22 Eylül'den bu yana evinden çıkmasına müsaade edilmeyen muhalefet lideri Kamto'ya yapılan hukuksuz baskıların derhal son bulması gerektiğini belirtti.

-22 Eylül gösterileri

Hükümetin bütün yasaklamalarına rağmen, MRC lideri Maurice Kamto'nun çağrısıyla 22 Eylül'de Yaounde'de yüzlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlenmişti.

Göstericiler, 1982 yılından bu yana ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Paul Biya'ya istifa çağrısı yapmıştı.

Anglofon (İngilizce Konuşulan) bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması çağrısında da bulunan göstericiler, Anglofon krizi çözülmeden ve seçim sistemi değişmeden 7 Aralık'ta yapılacak bölgesel seçimlerin adil ve şeffaf olamayacağı gerekçesiyle seçimlerin ertelenmesini talep etmişti.

Muhalif lider Maurice Kamto

Ekim 2018'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde yarışan ve oyların yüzde 14,23'ünü alarak ikinci olan Kamto, seçimi kazandığı iddiasıyla partisi adına protesto gösterileri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kamto ve beraberindeki birçok muhalif isim, toplumsal düzeni bozdukları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Anglofon bölgedeki ayrılıkçı krizin çözümüne ilişkin yürütülen Kapsamlı Ulusal Diyalog süreci çerçevesinde, 333 tutuklu ayrılıkçıyla beraber Maurice Kamto da Cumhurbaşkanı affıyla serbest kalmıştı.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Muhalefet, Kamerun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM insan hakları uzmanlarından Kamerun'a muhalefet lideri Kamto'yu serbest bırakma çağrısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte içki zehirlenmeleri yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılmasından meydana geldi Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak         
13:00
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 44'e yükseldi Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 44'e yükseldi         
12:14
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi         
11:23
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi         
10:07
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi         
22:40
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık         
20:43
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 14:12:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BM insan hakları uzmanlarından Kamerun'a muhalefet lideri Kamto'yu serbest bırakma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei