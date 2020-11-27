BM insan hakları uzmanlarından Mısır yönetimine "3 aktivisti acilen serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika

BM insan hakları uzmanlarından Mısır yönetimine "3 aktivisti acilen serbest bırakın" çağrısı

27.11.2020 18:35
BM insan hakları uzmanlarından Mısır yönetimine

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, yabancı diplomatlarla görüştükten sonra gözaltına alınan 3 insan hakları savunucusunun "acilen ve kayıtsız şartsız" serbest bırakılması için Mısır yönetimine çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, yabancı diplomatlarla görüştükten sonra gözaltına alınan 3 insan hakları savunucusunun "acilen ve kayıtsız şartsız" serbest bırakılması için Mısır yönetimine çağrıda bulundu.

İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala D. Ni Aolain ve BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer'in aralarında bulunduğu pek çok BM uzmanı ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Mısır Kişisel Haklar Girişimi (EIPR) Genel Direktörü Casir Abdurrezzak, EIPR İdari Direktörü Muhammed Beşir ve grubun ceza adaleti departmanı başkanı Karim Ennarah'ın kasım ayında "terörizm ve kamu güvenliğini tehlikeye atma" suçlamalarıyla gözaltına alındıkları anımsatıldı.

Bu isimlerin, 13 büyükelçiyle insan hakları konularında yaptıkları toplantının ardından gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, Mısır yönetiminin aktivistlerden "intikam" aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Mısır yönetimi kınandı ve 3 insan hakları aktivistinin "acilen ve kayıtsız şartsız serbest bırakılması" çağrısı yapıldı.

Ayrıca bu kişilere yönelik suçlamaların düşürülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tutuklamalar, insan hakları savunucularının meşru çalışmalarını yürütürken her gün Mısır'da karşılaştıkları çok ciddi risklerin altını çiziyor. İnsan hakları savunucuları ve sivil toplum aktivistleri, başkalarının haklarının korunmasını sağlama çabalarından dolayı asla cezalandırılmaz. Bu çabalar terörizm veya kamu tehdidi olarak görülmemelidir. Tam tersine katkıları için onları korumalı ve değer vermeliyiz."

Hücrede tuttular

24 Kasım'da Batı medyasına konuşan EIPR'nin Kurucu Başkanı Husam Behcet, EIPR Genel Direktörü Casir Abdurrezzak'ın başkent Kahire'nin güneyinde bulunan Liman Tora Hapishanesi'ndeki diğer mahkumlara kıyasla daha kötü şartlara maruz bırakıldığını ve 3 gün hücrede tutulduğunu söylemişti.

EIPR personelinin tutuklanması birçok Avrupa ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tarafından eleştirilmişti.

Tanınmış ABD'li Demokratların yanı sıra Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı olarak belirlediği Antony Blinken de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda endişesini dile getirmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından 21 Kasım'da yapılan açıklamada, "Avrupa ülkelerinin açıklamaları soruşturmayı etkileme girişimi" şeklinde nitelendirilerek tepki gösterilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM insan hakları uzmanlarından Mısır yönetimine '3 aktivisti acilen serbest bırakın' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da 24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Genelev kraliçesi Manukyan'ın mirası davasında, çocuğunun olmadığını gösteren belge mahkemeye verildi Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor         
17:29
Altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi Altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi         
17:09
Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti         
16:35
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor         
15:42
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler         
14:12
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 18:47:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BM insan hakları uzmanlarından Mısır yönetimine "3 aktivisti acilen serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei