BM insan hakları uzmanlarından "Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddeti artıyor" uyarısı - Son Dakika

BM insan hakları uzmanlarından "Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddeti artıyor" uyarısı

14.04.2021 18:49
BM insan hakları uzmanlarından

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddetinin son aylarda belirgin şekilde arttığı ve suçluların cezasız kaldığı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddetinin son aylarda belirgin şekilde arttığı ve suçluların cezasız kaldığı uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk'in de aralarında bulunduğu bir grup insan hakları uzmanı, yaptıkları yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Geçen yıl El-Halil, Kudüs, Nablus ve Ramallah gibi bölgelerde Yahudi yerleşimcilerin 771 şiddet olayının BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisince belgelendiği ifade edilen açıklamada, ayrıca çıkan olaylarda 133 Filistinlinin yaralandığı, 9 bin 646 ağacın ve 184 aracın zarar gördüğü bildirildi.

Bu yılın ilk üç ayında da 1 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan 210'dan fazla yerleşimci şiddet vakası kaydedildiği belirtilen açıklamada, "İsrail ordusunu ve polisini, bu şiddet eylemlerini kuvvetle ve kararlılıkla soruşturmaya ve kovuşturmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin şiddet olaylarına ideolojik şekilde motive olduğu, öncelikle Filistinlilerin topraklarını ele geçirmek, aynı zamanda onları korkutmak ve terörize etmek istedikleri vurgulandı.

"Hamile kadın ve çocukları hedef alıyorlar"

Açıklamada, Yahudi yerleşimci şiddetinin, hamile kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef almaya devam ettiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddetinin son aylarda belirgin şekilde arttığı uyarısında bulunulan açıklamada, suçluların cezasız kalmasına tepki gösterildi.

İşgal altındaki Batı Şeria, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve aktivistlere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM insan hakları uzmanlarından 'Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddeti artıyor' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Bahis şirketine ortak olduğu iddia edilen Zlatan Ibrahimovic, 3 yıl futboldan men cezası alabilir Bahis şirketine ortak olduğu iddia edilen Zlatan Ibrahimovic, 3 yıl futboldan men cezası alabilir Son Dakika: 2 haftalık 'kısmi kapanma' başladı! Bu 10 yeni tedbire dikkat Son Dakika: 2 haftalık 'kısmi kapanma' başladı! Bu 10 yeni tedbire dikkat Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri
17:53 Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı'nın küstah sözlerine yanıt verdi: Tam bir terbiyesizlikti
17:39 Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olmuştu! O sürücü 15 gün sonra serbest kaldı
17:34 Çatıdaki intihar girişimini cep telefonuyla yayın yapıp film gibi izlediler
17:27 Altının kilogram fiyatı 455 bin liraya yükseldi
17:26 Bir insan niçin bağımlı olur? Uzman isim yanıt verdi
17:01 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti
16:43 Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
16:39 CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
16:20 Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi? Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi?         
20:06
Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı         
19:00
Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu         
18:25
ABD'nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hayatını kaybetti ABD'nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hayatını kaybetti         
17:19
Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı         
16:08
İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu         
15:55
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı         
15:14
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı         
14:41
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
'Bademcikleri şişti' diye hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğa beyin sapı tümörü teşhisi konuldu 'Bademcikleri şişti' diye hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğa beyin sapı tümörü teşhisi konuldu         
12:39
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 20:23:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BM insan hakları uzmanlarından "Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddeti artıyor" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei