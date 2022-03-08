BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, İsrail ordusunun Filistinlilere şiddetine tepki gösterdi - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, İsrail ordusunun Filistinlilere şiddetine tepki gösterdi

08.03.2022 17:08
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, İsrail ordusunun Filistinlilere şiddetine tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Filistin'de kötüye giden insani durumdan endişe duyduğunu belirterek, İsrail ordusunun Filistin halkına yönelik artan şiddetine tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Filistin'de kötüye giden insani durumdan endişe duyduğunu belirterek, İsrail ordusunun Filistin halkına yönelik artan şiddetine tepki gösterdi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumunda Bachelet, dünyanın farklı ülkelerindeki insan hakları ihlallerine değindi.

Bachelet, Ukrayna'da Rusya saldırıları sonucu mahsur kalan sivillerin durumundan endişe duyduğunu belirterek, "Korumasız durumdaki sivillerin, çatışmalardan etkilenen bölgelerden güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesini sağlamak için gerekli adımları atmaya çağırıyorum." dedi.

Yemen'de taraflar arası çatışmaların arttığına dikkati çeken Bachelet, "Ocak 2022'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 1623 hava saldırısı gerçekleştirdi ve Ensarullah örgütü sınır ötesine 40 saldırı yaptı. Bu rakamlar, geçen yıla kıyasla aylık hava saldırı oranının yüzde 275 yükseldiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Bachelet, Yemen'de çatışan tarafların ciddi insan hakları ihlallerinde bulunmayı sürdürdüğünün de altını çizerek, insani yardımların her geçen gün daha yetersiz hale geldiğini vurguladı.

Tunus'ta parlamento başta olmak üzere önemli devlet kurumlarının feshedilmesinden derin endişe duyduğunu söyleyen Bachelet, "Geçen ay Yüksek Yargı Konseyi'nin feshedilmesi kararı, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı ilkelerini ciddi oranda zedelemiştir." diye konuştu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetine tepki

Bachelet, Filistin sorununa ilişkin ise "İşgal altındaki Filistin topraklarında kötüye giden insani durum ve İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısının büyük oranda artmasından endişe duyuyorum." dedi.

2020'de Filistin topraklarında 32 sivilin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü bilgisini paylaşan Bachelet, bu rakamın 2021'de 320'ye çıktığına işaret etti.

Bachelet, bölgede Yahudi yerleşimci şiddetinin de arttığının altını çizerek, "Yerleşimci şiddetinin sadece sayısı değil, dozu da artış göstermekte." ifadesini kullandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirecek

Bachelet ayrıca, uzun süredir beklenen Çin'deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne ziyaretine ilişkin Çin hükümetiyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan ziyaret için Çinli yetkililerle hazırlıkların yapıldığı bilgisini paylaşan Bachelet, "Hükümet ayrıca, Sincan ve diğer bölgeler de dahil Çin ziyaretim sırasında kalacak yerimin ayarlanması için Komiserlik ekibinin ön ziyaretini kabul etti. Ekip gelecek ay Çin'e gidecek." şeklinde konuştu.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, İsrail ordusunun Filistinlilere şiddetine tepki gösterdi - Son Dakika


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