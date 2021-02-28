BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Keşmir'deki kısıtlamalardan endişeli - Son Dakika

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Keşmir'deki kısıtlamalardan endişeli

28.02.2021 11:09
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Keşmir'deki kısıtlamalardan endişeli, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde iletişimdeki kısıtlamalar ve insan hakları savunucularına yönelik baskınların "endişe kaynağı" olmaya devam ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde iletişimdeki kısıtlamalar ve insan hakları savunucularına yönelik baskınların "endişe kaynağı" olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bachelet yaptığı açıklamada, bölgede 4G internet hizmetinin yeniden sağlanmasına rağmen, iletişimdeki kısıtlamaların; sivil katılımı, iş ve geçim kaynakları, eğitim ve sağlık hizmetleri ile tıbbi bilgilere erişimi ciddi şekilde engellediğini belirtti.

Keşmir'deki durumu takip etmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Bachelet, iletişimdeki kısıtlamaların yanı sıra insan hakları savunucularına yönelik baskınlardan endişe duyduklarını belirtti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.

Yetkililer, ellerinde teröristlerin sınırdan sızmaya çalıştığına dair kanıtlar olduğunu, yüksek hızlı internet üzerindeki yasakları ise söz konusu girişimleri engellediği gerekçesiyle uzatma kararı verdiklerini açıklamıştı.

Cammu Keşmir bölgesinde, yüksek hızlı mobil veri hizmetlerine getirilen yasağın son bulmasının ardından 4G internet hizmeti 6 Şubat'ta başlamıştı.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, İnternet, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Keşmir'deki kısıtlamalardan endişeli - Son Dakika


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