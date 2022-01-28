BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret edebilir - Son Dakika

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri (BMİHYK) Michelle Bachelet'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları durumunu gözlemlemek üzere bölgeyi ziyaret etmesi için yetkililerle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan BMİHYK Sözcüsü Rupert Colville, Bachelet'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne muhtemel ziyaretine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Colville, bu yılın ilk yarısında Bachelet'in ziyaret gerçekleştirmesi için görüşmelerin sürdüğünü aktararak, "Ziyaretin Pekin Kış Olimpiyatları'ndan önce yapılmayacağı kesin, fakat ziyarete ilişkin detaylar konuşuluyor. Henüz net bir karar veya anlaşma sağlanmış değil." dedi.

"Daha önce çoğu kez bahsettiğimiz üzere bu tür ziyaretlerde denetleme olmadan bölgeye erişim sağlanması önemlidir." diyen Colville, Bachelet'in muhtemel ziyaretinde Uygur Türklerinin insani durumuna ilişkin üst düzey yetkililerden de bilgi almak istediklerini vurguladı.

Colville'in açıklamalarının ardından South China Morning Post sitesine isim vermeden konuşan Çinli yetkililer, Bachelet'in Uygur Özerk Bölgesi'ne Pekin Kış Olimpiyatları'ndan sonra ziyaretini kabul edebileceklerini aktardı.

Yetkililer, ziyaretin bir siyasi yönlendirme veya soruşturma değil iş birliği içinde yapılması gerektiğinin altını çizdi.