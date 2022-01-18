BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden BMGK'ye "Afganistan" çağrısı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM Güvenlik Konseyi'ne Afganistan'daki insan hakları ihlalleri faillerinin cezalandırılması çağrısında bulundu.

Bachelet, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, "Afganistan'da son aylarda kadın insan hakları savunucuları, gazeteciler, hakim ve avukatlar kaçmak ya da tehdit edildikten sonra saklanmak zorunda kaldı." dedi.

Birçok kadının gelir kaynağını kaybettiğini ve karar alma mekanizmalarından dışlandığını belirten Bachelet, "Kadınları ve kız çocuklarını temel haklarından yoksun bırakmak, ekonomiye ve bir bütün olarak ülkeye büyük zarar veriyor." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'ne Afganistan'da özellikle kadın ve kız çocuklarına yönelik insan hakları ihlallerinde bulunan faillerin cezalandırılması çağrısında bulunan Bachelet, Taliban üzerinde nüfuzu olan ülkelere ise temel insan haklarına saygı duyulması için nüfuzunu kullanması gerektiğinin altını çizdi.