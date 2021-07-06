BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden, Esvatini hükümetine "protestoculara orantısız güç kullanımı" uyarısı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Esvatini hükümetine, demokrasi yanlısı protestoculara karşı orantısız güç kullanımı konusunda uyarıda bulundu.

OHCHR Sözcüsü Liz Throssell, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin demokrasi yanlısı protestoculara karşı "orantısız ve gereksiz" güç kullanıldığı yönündeki iddiaları dile getirerek, hükümeti hukukun üstünlüğünü yeniden sağlamada insan hakları ilkelerine ve güç kullanımını en aza indirme yükümlülüğüne tam olarak uymaya davet etti.

Demokrasi yanlısı gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü ülkede, hükümetin insan hakları ihlali iddialarına ilişkin hızlı, şeffaf, etkili, bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yapması gerektiğini vurgulayan Throssell, "İnsan haklarını ihlal edenlerden bunun hesabı sorulur." ifadesini kullandı.

Throssell, geçen hafta internet hizmetlerinin kesintiye uğradığına ilişkin raporlarla ilgili endişeli olduğunu belirterek, "Yetkilileri, internet erişiminin engellenmemesini sağlamak için tüm adımları atmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Demokratik gösteriler

Afrika'nın mutlak monarşi ile idare edilen son ülkesi Esvatini'de demokrasi yanlısı gösteriler bir süredir devam ediyor.

Göstericiler, başbakanın, bakanların ve yargıçların doğrudan kral tarafından atandığı ülkede, demokratik seçim hakkı ve ekonomik reform talep ediyor.

Hükümet, 29 Haziran'da 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, internet sağlayıcı firmalara hizmetlerine ara vermeleri talimatı iletilmişti.

Muhalefet tarafından dün yaşanan çatışmalar sonucunda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 28'i ağır çok sayıda göstericinin yaralandığı iddia edilmişti.

30 Haziran'dan beri yaşanan olaylarda bazı göstericiler, Kral 3. Mswati'nin içecek firması dahil, çok sayıda iş yeri ve mağazaya saldırı düzenlemişti.

Esvatini hükümeti, hafta başından bu yana devam eden şiddet olaylarında en az 3 milyar Randlik (yaklaşık 1 milyar 830 milyon Türk lirası) hasar gerçekleştiğini ve 5 bin kişinin işinden olduğunu bildirmişti.

Saldırılarda, Müslümanlara ait çok sayıda mağaza ve iş yerinde ciddi hasar meydana gelmişti.