BM İnsani Yardım Koordinatörü: İdlib'de ateşkesin sona ermesi Türkiye ve Avrupa için bir tehdit
45 dakika önce
Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'nin kuzeybatısında ateşkesin sona ermesi nedeniyle milyonlarca insanın hayatının tehlikede olduğunu ve yeni bir göç dalgasının Türkiye ve Avrupa'yı tehdit ettiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler
(BM) Suriye
İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'nin kuzeybatısında ateşkesin sona ermesi nedeniyle yeni bir göç dalgasının Türkiye
ve Avrupa
'yı tehdit ettiğini söyledi.
Bölgede yeniden yaşanan şiddet olaylarının milyonlarca insanı tehdit ettiği ve yüz binlerce insanı evlerinden uzaklaştırabileceği konusunda uyarıda bulunan Moumtzis, "Bütün bunlar Türkiye'nin kapısında oluyor, bu yüzden Türkiye'ye yönelik bir tehditden söz edebiliriz. Çok sayıda insan kuzeye, yani Türkiye'ye doğru ilerliyor. ve bu elbette Avrupa'nın geri kalanı için bir tehdit" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:43
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