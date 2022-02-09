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BM: Irak, Kuveyt'i işgalinden ötürü 52,4 milyar dolarlık tazminatı ödedi - Son Dakika

BM: Irak, Kuveyt'i işgalinden ötürü 52,4 milyar dolarlık tazminatı ödedi

09.02.2022 23:05
BM: Irak, Kuveyt'i işgalinden ötürü 52,4 milyar dolarlık tazminatı ödedi

Birleşmiş Milletler (BM) Tazminat Komisyonu, Irak'ın 1990'daki Kuveyt işgali sırasında yol açtığı hasardan ötürü ilgili kişi, şirket ve hükümetlere taahhüt ettiği 52,4 milyar dolar tazminatı ödediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Tazminat Komisyonu, Irak'ın 1990'daki Kuveyt işgali sırasında yol açtığı hasardan ötürü ilgili kişi, şirket ve hükümetlere taahhüt ettiği 52,4 milyar dolar tazminatı ödediğini açıkladı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar yapılan yaklaşık 2,7 milyon tazminat başvurusundan 1,5 milyonunun kabul edildiği ve bu hakların toplamda 52,4 milyar dolarlık tazminat bedeline tekabül ettiği bildirildi.

En yüksek bedelin, Irak'ın işgali bittikten sonra Kuveyt'i terk eden askerlerin Kuveyt Petrol Şirketi tesislerini yakması karşılığı yapılan 14,7 milyar dolarlık tazminat olduğu bilgisi paylaşıldı.

13 Ocak'ta Irak hükümetinin yaptığı son ödemeyle taahhüt edilen tazminatın tüm ödemelerinin tamamlandığı vurgulandı.

Açıklamada Irak'ın, Kuveyt'i haksız işgali sonrasında yol açtığı zararı tazmin etmeyi kabul ederek uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdiği belirtildi.

Irak hükümeti, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleden ötürü yaşadığı güvenlik ve bütçe sorunları nedeniyle Ekim 2014'te komisyona tazminat ödemelerini durdurmuştu.

Ülkede güvenliğin sağlanmasının ardından Irak hükümeti, Nisan 2018'de ödemelere devam etmişti.

Irak'ın Kuveyt'i işgali

Irak ordusu, 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal ederek iki gün içinde ülke yönetimini ele geçirmiş, Saddam Hüseyin yönetimi 9 Ağustos'ta Kuveyt'i Irak'a bağladığını duyurmuştu.

ABD öncülüğünde 37 ülkeden oluşan koalisyon, 17 Ocak 1991'de Irak'a karşı Çöl Fırtınası Operasyonu başlatmış ve 28 Şubat'a kadar devam eden askeri operasyon sonucunda Kuveyt, Irak işgalinden kurtarılmıştı.

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Birleşmiş Milletler, Tazminat, Kuveyt, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Irak, Kuveyt'i işgalinden ötürü 52,4 milyar dolarlık tazminatı ödedi - Son Dakika


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