Son Dakika Haberleri: BM Irak'ta Ezidilerin Toplu Mezarlarında Adli Delil Arıyor

BM Irak'ta Ezidilerin Toplu Mezarlarında Adli Delil Arıyor

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Irak merkezi hükümetinin desteğiyle Ezidilere yönelik işlenen suçların faillerinin tespit edilmesi için toplu mezarları açmaya başladı.

BM Irak'ta Ezidilerin Toplu Mezarlarında Adli Delil Arıyor, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM), Irak merkezi hükümetinin desteğiyle Ezidilere yönelik işlenen suçların faillerinin tespit edilmesi için toplu mezarları açmaya başladı.

BM bünyesinde iki yıl önce kurulan "DEAŞ tarafından İşlenen Suçların Delillerini Araştırma Ekibi"nin ilk defa Musul'un Sincar ilçesinde DEAŞ tarafından öldürülen Ezidilere ait toplu mezarda incelemelere başladığı ifade edildi.

BM'den yapılan açıklamaya göre, araştırma ekibi, Ağustos 2014'te 700'den fazla Ezidinin kaçırılıp öldürüldüğü Sincar'ın Koço köyündeki bir toplu mezarda adli delil toplamak için incelemelerde bulundu.

Irak Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Toplu Mezar Müdürlüğü'nün de araştırma ekibine destek verdiği belirtilen açıklamada, mezarda bulunacak delillerin analiz edileceği ve ardından faillerin tespit edilebileceği aktarıldı

Açıklamada ayrıca mezardaki Ezidilerin kimliklerinin tespit edilip, kalıntılarının ailelerine teslim edileceği ve ardından inançlarına göre yeniden defnedilebilecekleri kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı 5 Mart'ta, DEAŞ unsurlarınca 3 Ağustos 2014'ten itibaren çoğunluğu Sincar'da yaşayan Ezidilere karşı işlenen suçlara ilişkin bazı veriler paylaşmıştı. Bakanlığın açıklamasında, Ezidilere ait şu ana kadar 71 toplu mezar bulunduğunu ve kaçırılan 6 bin 417'den kişiden 3 binden fazlasının halen kayıp olduğu veya akıbetinin bilinmediği belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:49 Kaynak: AA

Irak, Birleşmiş Milletler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EMAX Araştırma, 15 İlin Anket Sonuçlarını Açıkladı! İşte Dikkat Çeken Sonuçlar Son Anket Geldi! "CHP'nin Kalesi" Denilen Şişli'de Şaşırtan Durum

Kılıçdaroğlu'nun Üstünü Çizdiği Sarıgül, Şişli'de Rakiplerine Fark Attı Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:23:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Irak'ta Ezidilerin Toplu Mezarlarında Adli Delil Arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]