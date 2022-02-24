BM, Irak'ta hükumet kurulma sürecinin uzaması konusunda endişeli - Son Dakika
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BM, Irak'ta hükumet kurulma sürecinin uzaması konusunda endişeli

24.02.2022 20:12
BM, Irak'ta hükumet kurulma sürecinin uzaması konusunda endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının uzaması konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının uzaması konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Hennis-Plasschaert, Irak'taki son gelişmeleri değerlendirmek için bugün toplanan BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) konuştu.

Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının uzamasından duyduğu kaygıyı dile getiren Hennis-Plasschaert, "Ülkede gerçekleşen değişikliklerle birlikte, Irak şu anda umutsuzca ihtiyaç duyduğu reformların tıkanmasına tanık oluyor." ifadesini kullandı.

Hennis-Plasschaert, mevcut siyasi açmazın üstesinden gelinerek hükümetin oluşumunun hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, özellikle terör örgütü DEAŞ'ın güvenlik ve siyasi boşluktan kaynaklı ülkedeki mevcut kırılgan durumu istismar edebileceği ve bunun da yabancı müdahaleye kapı açabileceği uyarısında bulundu.

"Irak halkının sabrı şu anda sınanıyor, iç bölünmelerin üstesinden gelmek ve Iraklıların isteklerini karşılayan programların geliştirilmesine acilen ihtiyaç var." diyen BM yetkilisi, ayrıca ülkedeki iklim değişikliği kaynaklı su yetersizliğinin yoksulluk, göçler ve çatışmaların artması tehdidini katladığına dikkat çekti.

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Birleşmiş Milletler, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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