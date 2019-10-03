Bm: ırak'taki gösterilerde, 19 kişi öldü, binden fazla yaralı
1 saat önce
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 19 kişinin hayatını kaybettiğini, binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:22 Kaynak: DHA
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak
'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 19 kişinin hayatını kaybettiğini, binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
BM'den yapılan açıklamada, 1041 gösterici ve güvenlik görevlisinin yaralandığı, 19 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerden 10'unun Dikar'da düzenlenen gösterilerde öldüğü açıklandı. Ayrıca, 216 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 154'ünün serbest bırakıldığı bildirildi.
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