BM: Irak'taki protestolarda 424 gösterici öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM: Irak'taki protestolarda 424 gösterici öldü - Son Dakika

BM: Irak'taki protestolarda 424 gösterici öldü

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 424 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 bine yakın kişinin de yaralandığını duyurdu.

BM: Irak'taki protestolarda 424 gösterici öldü, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 424 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 bine yakın kişinin de yaralandığını duyurdu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan açıklamaya göre, BM Irak'a Yardım Misyonu (UNAMI), 5 Kasım-8 Aralık tarihleri arasındaki raporunu açıkladı. 183 kişiyle yapılan görüşmelere dayandırılan rapora göre, söz konusu tarihler arasında Irak'ta 170 kişi öldü, 2 bin 264 kişi yaralandı.

Ülkede gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana ise toplam 424 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 758 kişi de yaralandı.

Hükümetin, UNAMI ile hastanelerin gösterilerde yaralanan veya ölenlere dair resmi istatistiksel verilerini paylaşmadığı için ölü sayısının çok daha fazla olabileceğine işaret edildi.

Ülkede insan hakları ihlalleri ve istismarlarının devam ettiği hatırlatılırken, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı "kanunsuz, uygunsuz ve aşırı güç kullanımının" sürdüğü, tutuklanan kişilere ise kötü muamelede bulunulduğu ve usule ait haklarının ihlal edildiği ileri sürüldü.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde süren gösteriler sırasında, İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Birleşmiş Milletler, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

16 yaşındaki iklim aktivisti Greta, Yılın Kişisi seçildi
Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı Askerlere namaz hazırlığında terör saldırısı: 70 ölü

Son Dakika Haberleri
05:22 Polis aracına çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı - Son Dakika
05:21 Kırmızıgül, Mucize 2: Aşk'ın galasını memleketinde yaptı - Son Dakika
05:20 İzmir'de gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon - Son Dakika
04:54 Diyarbakır'da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi - Son Dakika
04:53 HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 05:33:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BM: Irak'taki protestolarda 424 gösterici öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]