BM Irak Temsilcisi'nden ülkedeki gazeteci ve aktivistlerin kaçırılmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, ülkedeki gazeteci ve aktivistlere yönelik kaçırma eylemlerinin ifade özgürlüğünü hedef aldığını söyledi.

Plasschaert, iki gün önce Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra işkenceye tabi tutulup serbest bırakılan gazeteci, aynı zamanda da aktivist olan Ali el-Migdam'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hastane ziyareti sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Plasschaert, "Ali Migdam'ı cesur yüreği ve azminden dolayı tebrik ediyoruz; demokrasinin direklerinden biri olan ifade özgürlüğünü hedef alan alçak saldırıları da kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Başbakan Mustafa el-Kazımi ile Şii dini ve siyasi liderlerden Ammar el-Hekim de Migdam'ı hastanede ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Migdam, cuma akşamı Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde bir kahvehaneden çıkışı sırasında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

Dün akşam geç saatlerde sokağa bırakılan Migdam'ın yüzü ve vücudunda işkence izlerine rastlanmıştı. Migdam, Bağdat'ta güvenlik güçleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.