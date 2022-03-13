BM Irak Yardım Misyonundan Erbil'e gerçekleştirilen füze saldırılarına kınama - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak'ın Erbil kentine gerçekleştirilen füze saldırılarını kınadı.

UNAMI'nin resmi Twitter hesabından, Erbil'deki saldırıya ilişkin bir açıklama yapıldı.

"UNAMI, Erbil'e yönelik menfur füze saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, "Iraklıların, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, istikrarını ve birliğini baltalamayı amaçlayan her türlü eyleme karşı birlikte durmaya çağrıldığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Bu korkakça saldırının faillerinden hesap sorulmalıdır." ifadesine de yer verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.