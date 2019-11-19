BM: İran'daki gösterilerde onlarca kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler, İran'da devam eden gösteriler sırasında 'onlarca' kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



BM İnsan Hakları Komitesi Sözcüsü Rupert Colville tarafından yapılan açıklamada, ülkede devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 'onlarca' olduğu belirtilerek durumun endişe verici boyutta ve yayılmakta olduğu kaydedildi.