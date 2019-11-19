Son Dakika Haberleri: BM: İran'daki gösterilerde onlarca kişi hayatını kaybetti
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BM: İran'daki gösterilerde onlarca kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Birleşmiş Milletler, İran'da devam eden gösteriler sırasında 'onlarca' kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

BM: İran'daki gösterilerde onlarca kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Birleşmiş Milletler, İran'da devam eden gösteriler sırasında 'onlarca' kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.


BM İnsan Hakları Komitesi Sözcüsü Rupert Colville tarafından yapılan açıklamada, ülkede devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 'onlarca' olduğu belirtilerek durumun endişe verici boyutta ve yayılmakta olduğu kaydedildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:19 
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