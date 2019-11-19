Son Dakika Haberleri: BM İran'daki protestolardan kaygı duyuyor
Son Dakika Güncel BM İran'daki protestolardan kaygı duyuyor - Son Dakika

BM İran'daki protestolardan kaygı duyuyor

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), İran'daki protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmasından endişe duyulduğunu ve "barışçıl gösterilerin" güç kullanılarak dağıtılmaması gerektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), İran'daki protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmasından endişe duyulduğunu ve "barışçıl gösterilerin" güç kullanılarak dağıtılmaması gerektiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "İran'da cuma günü başlayan protestolar sırasında gerçek mermi kullanılması da dahil, göstericilere karşı güç kullanımında uluslararası kural ve standartların ihlal edildiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz." dedi.

Colville, ülke genelindeki çok sayıda kişinin gerçek mermi kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarından özellikle kaygı duyduklarının altını çizdi.

Ülkede yaşamını yitiren göstericilerin sayısı tam olarak bilinmese de İran medyası ve diğer kaynaklara göre, 8 eyalette ölenlerin sayısının "düzinelerce" olduğunu, pek çok kişinin de yaralandığını aktaran Colville, yaklaşık 1000 protestocunun da tutuklandığını belirtti.

Colville, gösterilerin ülke genelinde 40 civarı kasaba ve şehirde devam ettiğine yönelik bilgiler aldıklarını, ülkede cumartesi internet bağlantısının kesilmesi nedeniyle detaylı bilgiye ulaşmanın çok zor olduğunu kaydetti.

İran makamlarını "barışçıl gösterilerde" güç kullanmamaya çağıran Colville, eyaletlerdeki internet yasağının da kaldırılmasını istedi.

Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii yaptığı açıklamada, eyaletlerde güvenlik sağlanana kadar internet yasağının devam edeceğini bildirmişti.

İran, cuma günü benzine yapılan zammın ardından patlak veren protesto gösterilerine sahne oluyor.

BM İran'daki protestolardan kaygı duyuyor

Birleşmiş Milletler, Cenevre, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye-İran sınırında art arda iki büyük deprem: Van'da hissedildi
CIA, İran'daki benzin zammı protestolarını canlı haritadan takip ediyor İran'ın Irak'taki "derin" etkisi basına sızdı İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 23:15:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM İran'daki protestolardan kaygı duyuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]