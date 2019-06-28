BM: İran'dan resmi bir mektup almadık
1 saat önce
Birleşmiş Milletler, İran'dan, ABD'nin kendi hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin resmi bir şikayet almadıklarını bildirdi.
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:38
, İran
'dan, ABD'nin kendi hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin resmi bir şikayet almadıklarını bildirdi.
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