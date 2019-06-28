Son Dakika Haberleri: BM: İran'dan resmi bir mektup almadık
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BM: İran'dan resmi bir mektup almadık

1 saat önce

Birleşmiş Milletler, İran'dan, ABD'nin kendi hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin resmi bir şikayet almadıklarını bildirdi.

BM: İran'dan resmi bir mektup almadık, System.String[]
Birleşmiş Milletler, İran'dan, ABD'nin kendi hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin resmi bir şikayet almadıklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:38 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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