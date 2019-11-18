BM: İran, nükleer anlaşmadaki bir sınırı daha geçti, ağır su stokunu 131,5 ton yaptı

İran'ın, 2015 yılında batılı ülkelerle yaptığı nükleer anlaşmada yer alan bir maddeyi daha ihlal ettiği ve nükleer ağır su stokunun 130 tonu geçtiği belirtildi.



İran, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile 2015 yılında "nükleer silahsızlandırma" anlaşması yapmış ancak ABD Başkanı Donald Trump 2018 Mayıs'ında, tek taraflı olarak bu anlaşmadan çekilmişti.