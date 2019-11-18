Son Dakika Haberleri: BM: İran, nükleer anlaşmadaki bir sınırı daha geçti, ağır su stokunu 131,5 ton yaptı
Son Dakika Dünya BM: İran, nükleer anlaşmadaki bir sınırı daha geçti, ağır su stokunu 131,5 ton yaptı - Son Dakika Dünya

BM: İran, nükleer anlaşmadaki bir sınırı daha geçti, ağır su stokunu 131,5 ton yaptı

6 saat önce

İran'ın, 2015 yılında batılı ülkelerle yaptığı nükleer anlaşmada yer alan bir maddeyi daha ihlal ettiği ve nükleer ağır su stokunun 130 tonu geçtiği belirtildi.

BM: İran, nükleer anlaşmadaki bir sınırı daha geçti, ağır su stokunu 131,5 ton yaptı, System.String[]

İran'ın, 2015 yılında batılı ülkelerle yaptığı nükleer anlaşmada yer alan bir maddeyi daha ihlal ettiği ve nükleer ağır su stokunun 130 tonu geçtiği belirtildi.


İran, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile 2015 yılında "nükleer silahsızlandırma" anlaşması yapmış ancak ABD Başkanı Donald Trump 2018 Mayıs'ında, tek taraflı olarak bu anlaşmadan çekilmişti.

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Birleşmiş Milletler, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:19 
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