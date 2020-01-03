BM, İranlı komutanın öldürülmesiyle ilgili "yasallık" sorularını yanıtlamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM, İranlı komutanın öldürülmesiyle ilgili 'yasallık' sorularını yanıtlamadı - Son Dakika

BM, İranlı komutanın öldürülmesiyle ilgili "yasallık" sorularını yanıtlamadı

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili yasal durum konusunda yorum yapmadı.

BM, İranlı komutanın öldürülmesiyle ilgili

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili yasal durum konusunda yorum yapmadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Yardımcısı Farhan Hak, BM Genel Merkezinde yapılan günlük basın toplantısında, BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuka göre, Süleymani'nin öldürülmesinde yasaların ihlali olup olmadığı konusunda soruları cevapsız bıraktı.

Hak, Genel Sekreter Antonia Guterres'in konuyla ilgili ABD Daimi Temsilcisi Kelly Kraft ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, taraflar arasında yoğun görüşmelere devam ettiğini kaydetti.

Guterres'in, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili sürecin hukuki tutarlılığı veya ihlalini hukuk danışmanlarından açıklığa kavuşturup kavuşturmayacağına ilişkin Haq, Genel Sekreter Sözcülüğünden sabah yapılan yazılı açıklama dışında bir yorum yapmayacağını ekledi.

- "BM'nin bir adım atması için bundan daha zorlayıcı bir zaman yok"

Öte yandan, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard da Guterres'in Körfez'deki gerginlikle ilgili yaptığı açıklamaya Twitter'dan yorum yaptı.

Paylaşımına, Guterres'i ve 3. Dünya Savaşı (#WWIII) etiketini de iliştiren Callamard, "BM ve liderliğinin adım atması için bundan daha zorlayıcı bir zaman yok. Bu açıklama yeterince işaret etmiyor. Yasal araçlara ve platforma sahipsiniz. Lütfen onları kullanın." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Sekreter Sözcülüğünden bu sabah yapılan yazılı açıklamada, isim vermeden, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'yi öldürmesiyle ilgili endişeler dile getirilmişti.

Açıklamada, Guterres'in Körfez'deki son gerginlikten ciddi şekilde endişelendiği vurgulanarak, "Bu, liderlerin azami derecede kendilerini frenlemeleri gereken bir zamandır. Dünya, Körfez'de bir savaşı daha kaldıramaz." ifadelerine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler, Devrim Muhafızları, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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