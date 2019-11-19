Son Dakika Haberleri: BM, işgal altında olan Filistin topraklarındaki yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun...
Son Dakika Güncel BM, işgal altında olan Filistin topraklarındaki yahudi yerleşim yerlerinin 'uluslararası hukukun... - Son Dakika

BM, işgal altında olan Filistin topraklarındaki yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun...

6 saat önce

BM, işgal altında olan Filistin topraklarındaki yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu yineledi.

BM, işgal altında olan Filistin topraklarındaki yahudi yerleşim yerlerinin

BM, işgal altında olan Filistin topraklarındaki yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu yineledi

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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