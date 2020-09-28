BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı - Son Dakika

BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin 2020'nin başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve yapıyı yıktığını açıkladı.

BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin 2020'nin başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve yapıyı yıktığını açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan raporda, İsrail güçlerinin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 506 ev ve yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığı belirtildi.

İsrail'in sadece geçen iki haftada 22 ev ve yapıyı yıktığı kaydedilen raporda, bu yıl içinde yıkılan 506 ev ve yapıdan 134'ünün Doğu Kudüs'te bulunduğu kaydedildi.

Batı Şeria'nın yüzde 60'ına tekabül eden "C bölgesi"nde yaşayan Filistinlilerin evlerinin yıkım tehdidiyle karşı karşıya olduğuna işaret edilen raporda, İsrail'in "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı evlerin yıkım masraflarını da ev sahiplerinden aldığı bilgisine yer verildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, 10 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uluslararası hukuka aykırı yıkım faaliyetlerine hız verdiğini vurgulamıştı.

McGoldrick, işgal altındaki bölgelerde halkın mülküne zarar vermenin uluslararası insan haklarına aykırı olduğuna dikkati çekerek, salgın döneminde bu yıkımların hız kazanmasının endişe uyandırdığını ifade etmişti.

İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülklere yönelik yıkımlar gerçekleştirdiği ve Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine de hız verdiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 500'den fazla yapıyı yıktı - Son Dakika

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