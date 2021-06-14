BM, İsrail'deki yeni hükümetten Filistin konusunda "iyi niyetli" hareket etmesini bekliyor - Son Dakika

BM, İsrail'deki yeni hükümetten Filistin konusunda "iyi niyetli" hareket etmesini bekliyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, İsrail'deki yeni hükümetin, Filistin konusunda "iyi niyetli" adım atmasını temenni ettiklerini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, İsrail'deki yeni hükümetin, Filistin konusunda "iyi niyetli" adım atmasını temenni ettiklerini söyledi. Haq, günlük basın brifinginde, "Yeni hükümetin göreve ve faaliyetlerine başlarken, Filistinliler ve temel endişeler konusunda iyi niyetle hareket etmesini umut ediyoruz." dedi. Sözcü Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'deki yeni hükümeti tebrik ettiğini ve bu hükümetle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülük ettiği koalisyon hükümeti, 13 Haziran'da Mecliste güvenoyu alarak göreve başladı. Koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla Binyamin Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e bıraktı.

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık

Ankara'da fabrikasını su basan vatandaş feryat etti: 5 milyon dolar yatırmıştım, büyük hasar var

Burak'ın sesi soyunma odasını inletti! İtalya yenilgisi sonrası yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı

Buket Aydın'la yeniden barışan Emir Sarıgül ilk kez konuştu: Niyetimiz ciddi

Son Dakika: Aşılamada yeni rekor kırıldı! Bir günde 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı

Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti

Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı

Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi