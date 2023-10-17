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Sözün bittiği yer! İsrail, Gazze'deki sivilleri gitmeleri için zorladığı bölgeyi de bombaladı - Son Dakika

Sözün bittiği yer! İsrail, Gazze'deki sivilleri gitmeleri için zorladığı bölgeyi de bombaladı

Son Güncelleme: 17.10.2023 11:10

İsrail'in Gazze'deki sivilleri göçe zorlamasının ardından korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerin gitmeye zorlandığı güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri bombaladığını duyurdu.

11 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail, kentteki sivillerin güneydeki bölgelere taşınmasını istedi. Sivilleri göçe zorlayan İsrail'in sivil nüfusun gitmesini istediği güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri de bombaladığı ortaya çıktı.

KUZEYDEKİLERİN GÜNEYE GEÇMELERİNİ İSTEDİLER

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ise karşı saldırı başlatarak Gazze'deki sivilleri 11 gündür aralıksız bir şekilde bombalıyor. Kente abluka da uygulayan İsrail, son olarak da sivillerin kentin kuzeyinden güneyine gitmelerini istedi. Göçe zorlanan sivillerden bazıları evlerini terk etmezken bazıları da güveni alana geçmek için yola düştü.

Nereye gitsen katliam! İsrail, Gazze'deki sivilleri gitmeleri için yönlendirdiği bölgeyi de bombalıyor

SİVİLLERİ GÖNDERDİKLERİ YERİ DE VURUYORLAR

Ancak Birleşmiş Milletler, İsrail'in korkunç bir hamlesini dünyaya duyurdu. Buna göre İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin gitmesini istediği güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri de bombaladı.

Nereye gitsen katliam! İsrail, Gazze'deki sivilleri gitmeleri için yönlendirdiği bölgeyi de bombalıyor

KONVOYU BOMBALAMIŞLARDI

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan ve saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, 2 gün önce de İsrail'in sözde "güvenli yol" dediği güzergahta ilerlerken bombaların hedefi olmuştu.

Nereye gitsen katliam! İsrail, Gazze'deki sivilleri gitmeleri için yönlendirdiği bölgeyi de bombalıyor

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTTA

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Nereye gitsen katliam! İsrail, Gazze'deki sivilleri gitmeleri için yönlendirdiği bölgeyi de bombalıyor
Nereye gitsen katliam! İsrail, Gazze'deki sivilleri gitmeleri için yönlendirdiği bölgeyi de bombalıyor
Nereye gitsen katliam! İsrail, Gazze'deki sivilleri gitmeleri için yönlendirdiği bölgeyi de bombalıyor
Nereye gitsen katliam! İsrail, Gazze'deki sivilleri gitmeleri için yönlendirdiği bölgeyi de bombalıyor
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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sözün bittiği yer! İsrail, Gazze'deki sivilleri gitmeleri için zorladığı bölgeyi de bombaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sözün bittiği yer! İsrail, Gazze'deki sivilleri gitmeleri için zorladığı bölgeyi de bombaladı - Son Dakika
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