Son Dakika Haberleri: Bm, İsrail'i Kınayan Tasarıyı Kabul Etti

Bm, İsrail'i Kınayan Tasarıyı Kabul Etti

33 dakika önce

BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin topraklarıyla ilgili İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul ettiBirleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Gazze'de sivil protestoculara karşı "yasa dışı ölümcül ve diğer aşırı güçlerin kasıtlı olarak kullandığı" gerekçesiyle İsrail'i kınadı.

Bm, İsrail'i Kınayan Tasarıyı Kabul Etti, System.String[]
BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin topraklarıyla ilgili İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Gazze'de sivil protestoculara karşı "yasa dışı ölümcül ve diğer aşırı güçlerin kasıtlı olarak kullandığı" gerekçesiyle İsrail'i kınadı. İslam İşbirliği Teşkilatı adına Pakistan tarafından sunulan karar tasarısı 8'e karşı 23 oyla kabul edildi. - CENEVRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:52 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mourinho: Gelen 3-4 Teklifi Reddettim Hükümetten Trump'ın İsrail Açıklamasına Sert Tepki: Dünya Trump'ın Attığı Tweetlerle Yönetilecek Bir Yer Değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara Yönelik Karara İmzayı Attı Tek Celsede Boşanan Sunucu Meltem Acet, Eşinden Rekor Tazminat Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:25:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bm, İsrail'i Kınayan Tasarıyı Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]