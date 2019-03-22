Bm, İsrail'i Kınayan Tasarıyı Kabul Etti
33 dakika önce
BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin topraklarıyla ilgili İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul ettiBirleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Gazze'de sivil protestoculara karşı "yasa dışı ölümcül ve diğer aşırı güçlerin kasıtlı olarak kullandığı" gerekçesiyle İsrail'i kınadı.
BM
İnsan Hakları Konseyi, Filistin
topraklarıyla ilgili İsrail
'i kınayan karar tasarısını kabul etti Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Konseyi, Gazze
'de sivil protestoculara karşı "yasa dışı ölümcül ve diğer aşırı güçlerin kasıtlı olarak kullandığı" gerekçesiyle İsrail'i kınadı. İslam İşbirliği Teşkilatı
adına Pakistan
tarafından sunulan karar tasarısı 8'e karşı 23 oyla kabul edildi. - CENEVRE
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:52 Kaynak: İHA
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