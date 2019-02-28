Son Dakika Haberleri: BM: İsrail'in 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilir

BM: İsrail'in 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilir

34 dakika önce

BM'deki soruşturmada İsrail'in Gazze'de 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilir" denildi.

BM: İsrail'in 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilir, System.String[]
BM'deki soruşturmada İsrail'in Gazze'de 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilir" denildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:55 

Gazze, Birleşmiş Milletler, İsrail, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi

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