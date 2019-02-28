BM: İsrail'in 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilir
34 dakika önce
BM'deki soruşturmada İsrail'in Gazze'de 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilir" denildi.
BM'deki soruşturmada İsrail'in Gazze'de 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:55
BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir
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