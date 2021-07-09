BM, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinli bedevi ailelerin evlerini yıkmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda yer alan Hımsa el-Bakia bölgesinde yaşayan Filistinli bedevi ailelerin evlerini yıkmasına ve topraklarına el koymasına tepki gösterdi.

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerini yıkması ve topraklarına el koyması endişe vericidir." ifadelerine yer verdi.

İsrail güçlerinin yıkım sırasında insani yardım kuruluşları çalışanlarının evleri yıkılan ailelere ulaşmasını engellediğini belirten Hastings, yıkımın ardından Filistinlilere ait çadırlar, gıda ve su depolarının kullanılamaz hale getirildiğini ya da bunlara el konulduğunu aktardı.

Hastings, "Çocuklara ait süt, bebek bezi ve çocuk giysilerine bile el konuldu." diyerek Filistinli ailelerin yaşadığı mağduriyete dikkati çekti.

Evleri yıkılan 6 ailenin 24'ü çocuk 42 kişiden oluştuğunu, bu yıl içinde altıncı kez evlerini kaybettiğini kaydeden Hastings, 38 yapının ve su deposunun kullanılamaz hale getirildiği veya el konulduğu bilgisini verdi.

"Askeri eğitim sahası" olduğu gerekçesiyle Filistinli bedevi köylerinde yaşayan bölge sakinlerine bulundukları yerleri terk etmeleri yönünde baskı yapan İsrail güçleri, Hımsa el-Bakia'da yaşayan Filistinlilerin evlerini yıkıyor.