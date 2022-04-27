BM, İsrail'in Filistin'deki yerleşim politikaları ırk ayrımcılığına varıyor - Son Dakika
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BM, İsrail'in Filistin'deki yerleşim politikaları ırk ayrımcılığına varıyor

27.04.2022 23:45
BM, İsrail'in Filistin'deki yerleşim politikaları ırk ayrımcılığına varıyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü yasa dışı Yahudi yerleşim politikalarının ırk ayrımcılığına kadar yükseldiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü yasa dışı Yahudi yerleşim politikalarının ırk ayrımcılığına kadar yükseldiğini belirtti.

BM uzmanları yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimci konutlarının inşa edildiği bölgelerde Filistinlilere ayrımcı uygulamalar yapıldığı kaydedilerek, " Doğu Kudüs'te İsrail yerleşimlerini önceleyen ve Filistinliler için konut seçeneklerini sınırlayan imar ve şehir planlamalarındaki ayrımcılık, açık bir şekilde ırk, renk veya etnik kökene dayalı ayrımcılığa tırmanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in bu bölgelerde Filistinlileri temiz su, hijyen ve temel sağlık hizmetlerinden de büyük oranda mahrum bıraktığı bildirildi.

İsrail'in uyguladığı ayrımcılığın Filistinliler için ağır sonuçlar doğurduğunun altı çizilirken, uluslararası camiaya bu konuda İsrail'e karşı ses çıkarma çağrısında bulundu.

BM'den geçen ay yapılan açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında 670 bin İsrailli yerleşimcinin yaşadığı ifade edilmişti.

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Birleşmiş Milletler, Filistin, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, İsrail'in Filistin'deki yerleşim politikaları ırk ayrımcılığına varıyor - Son Dakika


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