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BM, İsrail'in Gazze'de saldırılara 4 saat ara vereceğini basındaki haberlerden öğrendiğini, insani amaçlarla verilecek araların kendileriyle koordine... - Son Dakika

BM, İsrail'in Gazze'de saldırılara 4 saat ara vereceğini basındaki haberlerden öğrendiğini, insani amaçlarla verilecek araların kendileriyle koordine...

BM, İsrail\'in Gazze\'de saldırılara 4 saat ara vereceğini basındaki haberlerden öğrendiğini, insani amaçlarla verilecek araların kendileriyle koordine...
09.11.2023 21:33

BM, İsrail'in Gazze'de saldırılara 4 saat ara vereceğini basındaki haberlerden öğrendiğini, insani amaçlarla verilecek araların kendileriyle koordine edilmesi gerektiğini bildirdi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze'de saldırılara 4 saat ara vereceğini basındaki haberlerden öğrendiğini, insani amaçlarla verilecek araların kendileriyle koordine edilmesi gerektiğini bildirdi.

Sözcü Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dujarric, Beyaz Saray'ın İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğine ilişkin duyurusunun sorulması üzerine açıklama yaptı.

"Biz de biraz önce haberleri gördük. İnsani amaçla Gazze'de çatışmaya verilecek aralar BM ile koordine edilmeli. Özellikle zaman ve yer konusu." diyen Dujarric, bu "insani araların" gerçekten etkili olması için tüm tarafların da onay vermiş olması gerektiğini vurguladı.

Dujarric, BM'nin insani yardımları ulaştıran kurum olduğu için söz konusu kararların koordine edilmesi gerektiğinin altını çizerek, kendilerinin de daha fazla bilgi toplamaya çalıştığına işaret etti.

Güvenli bölgelerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Dujarric, "Bunun tam ne anlama geldiğinin netleştirilmesi lazım" diyerek, güvenli bölge kararını çatışmaya dahil olanlardan tek tarafın alamayacağını, yoksa bunun hem sivilleri hem de insani yardım çalışanları için risk teşkil edeceğini söyledi.

"Gazze'nin bütünlüğüne saygı duyulmalı"

Dujarric, AA muhabirinin, "Dün Gazze'de ateşkes hangi bölgeyi kapsamalı diye sorulduğunda siz 'Gazze'nin bütünlüğüne saygı duyulmalı' demiştiniz. Bugün Beyaz Saray'ın açıklaması sadece kuzeyi kapsıyor, buna tepkiniz nedir?" sorusunu da yanıtladı.

Görüşlerinin bir günde değişmediğini kaydeden Dujarric, "Gazze'nin bütünlüğüne saygı duyulmalı." ifadesini kullandı.

BM bayrakları yarıya indirilecek

Dujarric, 13 Kasım Pazartesi günü New York'taki BM merkezi ve diğer ülkelerdeki BM kurumlarında bayrakların Gazze'de öldürülen BM personelini anmak için yarıya indirileceğini bildirdi.

Hayatını kaybeden BM personeli için 1 dakikalık saygı duruşu da yapılacağını söyleyen Dujarric, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı 99 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM, İsrail'in Gazze'de saldırılara 4 saat ara vereceğini basındaki haberlerden öğrendiğini, insani amaçlarla verilecek araların kendileriyle koordine... - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM, İsrail'in Gazze'de saldırılara 4 saat ara vereceğini basındaki haberlerden öğrendiğini, insani amaçlarla verilecek araların kendileriyle koordine... - Son Dakika
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