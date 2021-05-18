Gazze'deki elektrik kesintilerine de değinen Laerke, bölgeye günde sadece 6-8 saat arası elektrik verilebildiğini sözlerine ekledi.

Laerke, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına ait 58 okulun 47 bin yerinden edilmiş Filistinliye barınak olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail 'in Gazze 'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Son Dakika › Güncel › BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika

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