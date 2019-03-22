BM, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan tasarıyı kabul etti
30 dakika önce
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan ve İsrail'i BM kararlarına uymaya çağıran karar tasarısını kabul etti.
Birleşmiş Milletler
(BM
) İnsan Hakları Konseyi, İsrail
'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan ve İsrail'i BM kararlarına uymaya çağıran karar tasarısını kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:26
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