Son Dakika Haberleri: BM, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan tasarıyı kabul etti

BM, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan tasarıyı kabul etti

30 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan ve İsrail'i BM kararlarına uymaya çağıran karar tasarısını kabul etti.

BM, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan tasarıyı kabul etti, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan ve İsrail'i BM kararlarına uymaya çağıran karar tasarısını kabul etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:26 

Birleşmiş Milletler, İsrail, Ekonomi
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