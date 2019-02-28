Son Dakika Haberleri: BM İsrail'in Katliam Yaptığını Kabul Etti

BM İsrail'in Katliam Yaptığını Kabul Etti

25 dakika önce

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi raporunda "İsrail'in Gazze'de 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu ile eş değer" denildi.

BM İsrail'in Katliam Yaptığını Kabul Etti, System.String[]
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi raporunda " İsrail'in Gazze'de 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu ile eş değer" denildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen panelde Gazze Şeridi'nde yaşananların araştırıldığı soruşturmanın detayları açıklandı. Açıklamada, İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'nde 189 Filistinliyi katlettiğini ve bunun da savaş suçuna eş değer olduğu ifade edildi. Raporda, 6 binden fazla sivilin İsrail askerleri tarafından sınırdaki protestolar sırasında gerçek mermiyle vurulduğu bildirildi. Yaralılar ve öldürülenler arasında "mutlak tehlike" teşkil etmeyen sivillerin olduğunu ifade eden raporla ilgili toplantıda, Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından uygulanan katliamın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması gerektiği vurgulandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:01 Kaynak: İHA

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BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz

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