BM: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da uyguladığı şiddet derhal soruşturulmalı - Son Dakika
Üye Girişi

BM: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da uyguladığı şiddet derhal soruşturulmalı

22.04.2022 15:38
BM: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da uyguladığı şiddet derhal soruşturulmalı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin bir an önce soruşturulması gerektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin bir an önce soruşturulması gerektiğini bildirdi.

BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Mescid-i Aksa ve işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in sivillere uyguladığı şiddete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Shamdasani, 15-17 Nisan tarihlerinde İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere uyguladığı şiddet sonucu 27'si çocuk, 180 kişinin yaralandığını aktararak "İsrail güvenlik güçlerine hiçbir tehdit içermeyen ve aralarında yaşlı, kadın, çocuk ve bir gazetecinin olduğu çok sayıda Filistinli coplarla dövüldü ve plastik mermilerle yakın mesafeden hedef alındı." dedi.

Bu tarihlerde İsrail polisinin Kudüs'te, 60'ı çocuk, 470 Filistinliyi tutukladığını belirten Shamdasani, polis güçlerinin dün sabah Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlileri uzaklaştırmak için yine şiddet kullandığını ifade etti.

Shamdasani, son bir aydır İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında artan şiddet eylemlerinden endişe duyduklarını vurgulayarak "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki cemaat ve görevlilerin yaralanmasıyla sonuçlanan şiddeti derhal, tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmalı, şiddetin sorumluları da hesaba çekilmelidir." açıklamasında bulundu.

İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'da da saldırılarını artırdığına işaret eden Shamdasani, nisanda İsrail ordusunun bölgede 19 Filistinli sivili öldürdüğünü belirtti.

Shamdasani, İsrail'in bu saldırılarının "ciddi endişe verici" olduğunu vurgulayarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "gerilimin düşürülmesi ve sivil can kayıplarının soruşturulması" çağrısını yineledi.

YORUMLAR
500
O fotoğraftaki Filistinli konuştu: Siz hiçsiniz demek istedim! İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya saldırırken heykel gibi oturmuştu O fotoğraftaki Filistinli konuştu: Siz hiçsiniz demek istedim! İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya saldırırken heykel gibi oturmuştu İsrail polisinden sabah namazında Mescid-i Aksa baskını İsrail polisinden sabah namazında Mescid-i Aksa baskını

Birleşmiş Milletler, Mescit, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da uyguladığı şiddet derhal soruşturulmalı - Son Dakika


Son Dakika
15:23 Ağustos ayında evleneceklerdi! Trafik kazasında genç kız hayatını kaybederken, nişanlısı hastaneye kaldırıldı
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
15:05 Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var
14:49 Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı!
14:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz
14:37 Beşiktaş'tan atak geldi! Galatasaray'la görüşmeleri devam eden Burak Yılmaz'a şaşırtan telefon
14:32 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:32 Seren Serengil'den Hakan Sabancı'ya "dost" tavsiyesi: Şeyma Subaşı'na dikkat et hamile kalmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 15:46:32. #1.13#
SON DAKİKA: BM: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da uyguladığı şiddet derhal soruşturulmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement