BM: İsrail yerleşimleri, insan haklarının temel ilkelerini çiğnemektedir - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerini genişletme kararını kınayarak "İsrail yerleşimleri, insan hakları hukukunun temel ilkelerini çiğnemektedir." açıklamasında bulundu.

Yazılı açıklama yayımlayan BM uzmanları, İsrail hükümetinin, 27 Ekim'de Batı Şeria'da 3 binin üzerinde yeni konut birimi inşa etme projesine onay verme kararını değerlendirdi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yer alan İsrail yerleşimlerinin BM tarafından "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in bölgedeki yerleşimlerinin yasa dışılığı, çağdaş uluslararası hukukta en çok kabul gören meseledir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü'ndeki "olası savaş suçu" tanımlamasına girdiği ve uluslararası camia tarafından bu şekilde muamele görmesi gerektiği kaydedildi.

İsrail'in yasa dışı yerleşimlerle, işgal ettiği bölgelerde kalıcı olma amacını güçlendirmeyi hedeflediği vurgulanan açıklamada, "İşgal edilmiş topraklardaki İsrail yerleşimleri, insan hakları hukukunun temel ilkelerini çiğnemektedir." denildi.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan İsrailli sayısının 700 bine yaklaştığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, yasa dışı yerleşimlerin İsrail'in bölgedeki işgalinin "ana lokomotifi" olduğu belirtildi.

İsrail barış konusunda ciddi değil

BM uzmanlarının açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası hukuk ve Roma Tüzüğü'ne meydan okuyarak sivil yerleşimlerini genişleten bir işgalci güç, barış konusunda asla ciddi olamaz. Aynı şekilde uluslararası hukuka meydan okuyan bir işgalci güce karşı yaptırım adımı atmayan uluslararası camia, kendi yasalarını ciddiye almıyor demektir. Sonucu olmayan eleştirilerin bu şartlarda çok fazla önemi yoktur. İsrail, uluslararası hukuka meydan okuyarak son 50 yılda inşa ettiği yerleşim birimlerinden ötürü çok az bedel ödemiştir."

İsrail yönetimi, 27 Ekim'de, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesine onay vermişti.

Bu kararla İsrail, Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından ilk kez yasa dışı konut inşasına onay vermiş oldu.

Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 450 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.