BM: İstanbul Tahıl Anlaşması, küresel açlığın önlenmesine yardımcı oluyor - Son Dakika
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BM: İstanbul Tahıl Anlaşması, küresel açlığın önlenmesine yardımcı oluyor

22.07.2022 23:39
BM: İstanbul Tahıl Anlaşması, küresel açlığın önlenmesine yardımcı oluyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İstanbul'da tahıl anlaşmasının imzalanmasının amacının "dünyadaki açlığın önlenmesine katkıda bulunmak" olduğunu bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İstanbul'da tahıl anlaşmasının imzalanmasının amacının "dünyadaki açlığın önlenmesine katkıda bulunmak" olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu anlaşmanın amacı, küresel açlığın önlenmesine, küresel gıda güvensizliğinin azaltılmasına ve Ukrayna limanlarına giren ve çıkan ticari gemilerin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır." denildi.

İstanbul toplantısında, Ukrayna limanlarından dünya pazarlarına hububat, ilgili gıda maddeleri ve gübrelerin güvenli bir şekilde taşınması için Ukrayna, Rusya Federasyonu, Türkiye ve BM temsilcilerinden oluşan bir mekanizma kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, yeni merkezin: girişime uyumu sağlamak için ticari gemilerin hareketini izleyeceği, yalnızca ticari tahıl ve gıdayla ilgili malların ihracatına odaklanacağı, Ukrayna limanlarından gelen malların yerinde kontrolünü sağlayacağı ve raporların tutulacağı bir mekanizmaya sahip olacağı bilgisi paylaşıldı.

İstanbul'daki merkezin görev tanımı çerçevelendi

Ayrıca, yeni merkezin "Ukrayna dışındaki ülkelerden gıda maddelerinin ihracatına yardımcı olmayacağı veya hükümlerde yer almayan konteyner ve gıda dışı maddelerin ihracatını kolaylaştırmayacağı" vurgulandı.

Açıklamada, "Bugün ayrıca, Rus gıda ve gübrelerinin, gübre üretimi için hammaddeler de dahil olmak üzere, dünya pazarlarına engelsiz ihracatını kolaylaştırmak için BM'nin katılımı kapsamında Rusya Federasyonu ile bir anlaşmaya varıldı." ifadesine yer verildi.

BM açıklamasında, "Rusya Federasyonu, Ukrayna'nın kontrolündeki Karadeniz limanlarından gıda maddeleri, ayçiçek yağı ve gübrelerin engelsiz ihracatını kolaylaştırmaya kendini adamıştır." ifadesi kullanıldı.

Bugün İstanbul, "Ukrayna Limanlarından Tahıl ve Gıda Maddelerinin Güvenli Nakliye Girişimi Belgesi"nin Dolmabahçe Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in huzurunda imzalanmasına tanık oldu.

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ile Rusya arasında patlak veren savaş nedeniyle yük gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın pek çok ülkesi tahıl kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

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Erdoğan: Mutabakata Varılan Metinle Tüm Dünyada Milyarlarca İnsanı Bekleyen Açlık Tehlikesinin Önünün Alınmasına Hep Birlikte Katkı Sağlayacağız Erdoğan: Mutabakata Varılan Metinle Tüm Dünyada Milyarlarca İnsanı Bekleyen Açlık Tehlikesinin Önünün Alınmasına Hep Birlikte Katkı Sağlayacağız Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için İstanbul'da imzalanan anlaşma, dünya gündeminde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için İstanbul'da imzalanan anlaşma, dünya gündeminde
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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